Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Наум Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Бракосочетание
До 1735
Муж: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Смерть
1767