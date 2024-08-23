Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

Место рождения

Пилесево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1693 г.р.

Дети

Около 1734 г.р.
Около 1736 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1740 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Пилесево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Пилесево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Наум Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1735

Муж: Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1767

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