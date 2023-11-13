Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Григорий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.06.1782