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Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782
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