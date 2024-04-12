Свишникова (Ладыгина) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
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Рождение
17.12.1887
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемники: Легостаев Алексей Илларионов, Перова Евдокия Иустимова
Бракосочетание
06.11.1906
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Свишников Иван Павлович (Пречистинка, Дмитриевской волости) Поручители: Ладыгин Прокопий, Свишников Никифор, Ладыгин Максим Иванович, Бобков ГИ
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Свишников Иван Павлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1925 (1911) Восприемники: Ладыгин Федор Григорьевич, Свишникова ПС
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Свишников Иван Павлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) Восприемники: Ладыгин Федор Григорьевич и Криволапова ЕФ
Смерть
Неизвестно