Свишников Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1906
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Свишников Иван Павлович (Пречистинка, Дмитриевской волости) Поручители: Ладыгин Прокопий, Свишников Никифор, Ладыгин Максим Иванович, Бобков ГИ
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Свишникова Анастасия Григорьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1925 (1911) Восприемники: Ладыгин Федор Григорьевич, Свишникова ПС
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Свишникова Анастасия Григорьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) Восприемники: Ладыгин Федор Григорьевич и Криволапова ЕФ
Смерть
Неизвестно