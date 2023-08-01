Свишников Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвишников Иван Павлович

Свишников Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1906

Жена: Свишникова Анастасия Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Свишников Иван Павлович (Пречистинка, Дмитриевской волости) Поручители: Ладыгин Прокопий, Свишников Никифор, Ладыгин Максим Иванович, Бобков ГИ
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Свишникова Анастасия Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1925 (1911) Восприемники: Ладыгин Федор Григорьевич, Свишникова ПС
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Свишникова Анастасия Григорьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) Восприемники: Ладыгин Федор Григорьевич и Криволапова ЕФ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close