?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Молодых Федор Харлампиевич
Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Дмитриева Марфа Харлампиева
Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????
Рождение ребёнка
С 1892 по 1896
Сын: Молодых Трофим Харлампович
Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????
Бракосочетание
Неизвестно