? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Молодых Иван Харламович

Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Молодых Федор Харлампиевич

Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Дмитриева Марфа Харлампиева

Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????

Рождение ребёнка
С 1892 по 1896

Сын: Молодых Трофим Харлампович

Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодых Лев Харламович

Отец ребёнка: Молодых Харлампий ????

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Харлампий ????

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close