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Молодых Егор Харлампиевич

Место рождения

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1909

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Молодых Харлампий ????

Мать: ?

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Сайт жертвы политического террора: Молодых Егор Харлампиевич Родился в 1909 г., Алтайский край, Курган с.; русский; образование начальное; рабочий. Проживал: Жамбылская обл. (Джамбулская) Джамбул г..... Показать все
Арест
Неизвестно
Родился в 1909 г., Алтайский край, Курган с.; русский; образование начальное; рабочий. Проживал: Жамбылская обл. (Джамбулская) Джамбул г.. Арестован в марте 1939 г. Джамбулский РО НКВД. Приговорен: Юж... Показать все

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