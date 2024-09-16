Молодых Егор Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1909
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Молодых Харлампий ????
Мать: ?
Сайт жертвы политического террора: Молодых Егор Харлампиевич Родился в 1909 г., Алтайский край, Курган с.; русский; образование начальное; рабочий. Проживал: Жамбылская обл. (Джамбулская) Джамбул г..... Показать все
Арест
Неизвестно
Родился в 1909 г., Алтайский край, Курган с.; русский; образование начальное; рабочий. Проживал: Жамбылская обл. (Джамбулская) Джамбул г.. Арестован в марте 1939 г. Джамбулский РО НКВД. Приговорен: Юж... Показать все