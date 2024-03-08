Молодых Харлампий ????
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Молодых Федор Харлампиевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Дмитриева Марфа Харлампиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
С 1892 по 1896
Сын: Молодых Трофим Харлампович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?