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Молодых Трофим Харлампович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1892 по 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1896

Отец: Молодых Харлампий ????

Мать: ?

Ранение
11.12.1914
Участвовал в первой мировой
Рождение ребёнка
1915

Сын: Молодых Фаипен Трофимович

Мать ребёнка: Молодых Макрида

Рождение ребёнка
23.02.1916

Дочь: Суслова Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Молодых Макрида

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Молодых Фома Трофимович

Мать ребёнка: Молодых Макрида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодых Макрида

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