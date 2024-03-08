Молодых Трофим Харлампович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1892 по 1896
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1896
Отец: Молодых Харлампий ????
Мать: ?
Ранение
11.12.1914
Участвовал в первой мировой
Рождение ребёнка
1915
Сын: Молодых Фаипен Трофимович
Мать ребёнка: Молодых Макрида
Рождение ребёнка
23.02.1916
Дочь: Суслова Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Молодых Макрида
Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Молодых Макрида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодых Макрида