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Феоктист Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ефим Алексеев

Мать: Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Катерина Феоктистова

Мать ребёнка: Наталья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фома Феоктистов

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
?.10.1834

Дочь: Агафья Феоктистова

Мать ребёнка: Наталья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларион Феоктистов

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сидор Феоктистов

Мать ребёнка: Наталья

Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно
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