Феоктист Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Ефим Алексеев
Мать: Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Катерина Феоктистова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фома Феоктистов
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
?.10.1834
Дочь: Агафья Феоктистова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ларион Феоктистов
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сидор Феоктистов
Мать ребёнка: Наталья
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно