Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Катерина Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Ефимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фома Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Ефимов

Рождение ребёнка
?.10.1834

Дочь: Агафья Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Ефимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларион Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Ефимов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сидор Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Ефимов

Смерть
Неизвестно
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