Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Катерина Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Ефимов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фома Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Ефимов
Рождение ребёнка
?.10.1834
Дочь: Агафья Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Ефимов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ларион Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Ефимов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сидор Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Ефимов
Смерть
Неизвестно