Ефим Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Алексей Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
12.11.1804
Жена: Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Феоктист Ефимов
Мать ребёнка: Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петр Ефимович
Мать ребёнка: Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяна Ефимова
Мать ребёнка: Устинья Федорова
Смерть
1826