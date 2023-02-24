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Ефим Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Алексей Васильев

Мать: ?

Бракосочетание
12.11.1804

Жена: Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Феоктист Ефимов

Мать ребёнка: Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Петр Ефимович

Мать ребёнка: Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяна Ефимова

Мать ребёнка: Устинья Федорова

Смерть
1826
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