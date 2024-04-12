Устинья Федорова
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Федор Кириллович
Бракосочетание
12.11.1804
Муж: Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Феоктист Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петр Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Алексеев
Смерть
Неизвестно