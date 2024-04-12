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Устинья Федорова

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Федор Кириллович

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1804

Муж: Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Феоктист Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Петр Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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