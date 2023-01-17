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Варвара Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодора Романовна

Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Старикевич Иван Романов

Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Старикевич Фома Романов

Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Феодосия Романова

Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев

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