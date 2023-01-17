Варвара Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодора Романовна
Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Феодосия Романова
Отец ребёнка: Старикевич Роман Леонтиев