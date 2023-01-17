Старикевич Роман Леонтиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Старыкевич Леонтий Кириллович
Мать: Теодора
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодора Романовна
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Феодосия Романова
Мать ребёнка: Варвара Андреева