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Старикевич Роман Леонтиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Старыкевич Леонтий Кириллович

Мать: Теодора

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодора Романовна

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Старикевич Иван Романов

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Старикевич Фома Романов

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Феодосия Романова

Мать ребёнка: Варвара Андреева

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