(Старикевич) Феодосия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Феодосия Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Старикевич Роман Леонтиев

Мать: Варвара Андреева

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