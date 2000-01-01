Теодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Старыкевич Леонтий Кириллович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Старикевич Николай Леонтиев
Отец ребёнка: Старыкевич Леонтий Кириллович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Старикевич Роман Леонтиев
Отец ребёнка: Старыкевич Леонтий Кириллович