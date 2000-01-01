Теодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Старикевич Осип Леонтиев

Отец ребёнка: Старыкевич Леонтий Кириллович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Старикевич Николай Леонтиев

Отец ребёнка: Старыкевич Леонтий Кириллович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Старикевич Роман Леонтиев

Отец ребёнка: Старыкевич Леонтий Кириллович

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