Крупнова (Зуева) Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупнова (Зуева) Павла Васильевна

Крупнова (Зуева) Павла Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь крестьянена.
Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Муж: Крупнов Александр Андреевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 г. Николаевская Оночистенская церковь Священник Александр Попов Псаломщик Аполлоний Лощилов 28 января повенчаны. Жених: Вологодского уезда Никола... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1904 ст.

Сын: Крупнов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы. 20 октября 1904 года родился Андрей. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1906 ст.

Сын: Крупнов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1905 - 1909 годы. 27 мая 1906 года родился Дмитрий. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева. Во... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1907 ст.

Дочь: Крупнова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1905 - 1909 годы. 21 ноября 1907 года родилась Екатерина. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Василье... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Сын: Крупнов Василий Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1910-1913 годы. 1 января 1910 года родился Василий. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева. Во... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1912

Сын: Крупнов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1910-1913 годы. 22 января 1912 года родился Алексей. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева. В... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1914 ст.

Сын: Крупнов Феодосий Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1914-1918 годы. 23 марта 1914 года родился Феодосий. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева. В... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.

Дочь: Крупнова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1914-1918 годы. 8 мая 1917 года родилась Юлия. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева. Восприе... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close