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Крупнова Екатерина Александровна

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Место рождения

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907 ст.

Отец: Крупнов Александр Андреевич

Мать: Крупнова Павла Васильевна

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1905 - 1909 годы. 21 ноября 1907 года родилась Екатерина. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно
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