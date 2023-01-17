Крупнова Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения21.11.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.11.1907 ст.
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1905 - 1909 годы. 21 ноября 1907 года родилась Екатерина. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Василье... Показать все
Смерть
Неизвестно