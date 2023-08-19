Крупнов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения20.10.1904 ст.
Дата смерти26.07.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
20.10.1904 ст.
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы. 20 октября 1904 года родился Андрей. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева... Показать все
Смерть
26.07.1905 ст.
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1905-1909 годы. 26 июля 1905 года умер у псаломщика сей церкви Александра Андреева Крупнова сын младенец Андрей, 9 месяцев, от пон... Показать все