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Крупнов Андрей Александрович

Место рождения

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.10.1904 ст.

Дата смерти

26.07.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1904 ст.

Отец: Крупнов Александр Андреевич

Мать: Крупнова Павла Васильевна

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы. 20 октября 1904 года родился Андрей. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Павла Васильева... Показать все
Смерть
26.07.1905 ст.
Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1905-1909 годы. 26 июля 1905 года умер у псаломщика сей церкви Александра Андреева Крупнова сын младенец Андрей, 9 месяцев, от пон... Показать все
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