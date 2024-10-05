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Ермачков Дий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермачкова (--) Ирина Прокопьевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ермачков Петр Диевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ермачков Афанасий Диевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ермачков Матвей Диевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ермачков Лев Диевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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