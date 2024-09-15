Ермачков Лев Диевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти04.08.1871 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ермачков Дий Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1867 ст.
Жена: Соломония
жениху указан 1850 г.р. https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/136 поручители Жених Пожитков Никифор Маркович, Калмыков Федор Кузьмич Невеста Дьяконов Иван Федосеевич, Те... Показать все
Смерть
04.08.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/138