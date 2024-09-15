Ермачков Лев Диевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмачков Лев Диевич

Ермачков Лев Диевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

04.08.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ермачков Дий Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1867 ст.

Жена: Соломония

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
жениху указан 1850 г.р. https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/136 поручители Жених Пожитков Никифор Маркович, Калмыков Федор Кузьмич Невеста Дьяконов Иван Федосеевич, Те... Показать все
Смерть
04.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/138

Мы используем куки для улучшения работы сайта.