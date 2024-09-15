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Соломония

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
незаконнорожденная
Бракосочетание
03.11.1867 ст.

Муж: Ермачков Лев Диевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
жениху указан 1850 г.р. https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/136 поручители Жених Пожитков Никифор Маркович, Калмыков Федор Кузьмич Невеста Дьяконов Иван Федосеевич, Те... Показать все

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