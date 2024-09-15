Соломония
Место рождения
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
незаконнорожденная
Бракосочетание
03.11.1867 ст.
Муж: Ермачков Лев Диевич
жениху указан 1850 г.р. https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/136 поручители Жених Пожитков Никифор Маркович, Калмыков Федор Кузьмич Невеста Дьяконов Иван Федосеевич, Те... Показать все