Ермачков Петр Диевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти01.08.1871 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ермачков Дий Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
02.04.1864 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/11
Смерть
01.08.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/136