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Ермачков Петр Диевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

01.08.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ермачков Дий Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермачкова (Дымова) Аграфена Марковна

Восприемник
02.04.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/11
Смерть
01.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/136

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