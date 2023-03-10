Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Солодовников) Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Солодовников Яков Фокеевич
Рождение ребёнка
06.04.1913
Сын: Солодовников Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Солодовников Яков Фокеевич
Смерть
Неизвестно