Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Яков Фокеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Солодовников) Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Солодовников Яков Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Солодовников Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Солодовников Яков Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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