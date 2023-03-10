Солодовников Георгий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1913
Дата смерти30.09.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
07.04.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Смерть
30.09.1943
Самусиевка, Полтавська область
д.Самусиевка | ОБД-Мемориал