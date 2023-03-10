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Солодовников Георгий Яковлевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

06.04.1913

Дата смерти

30.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913

Отец: Солодовников Яков Фокеевич

Мать: Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
07.04.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Смерть
30.09.1943
Самусиевка, Полтавська область
д.Самусиевка | ОБД-Мемориал

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