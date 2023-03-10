Солодовников Яков Фокеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Солодовников Фокей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Солодовников) Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.04.1913
Сын: Солодовников Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна
Смерть
Неизвестно