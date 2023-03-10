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Солодовников Яков Фокеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Солодовников Фокей

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Солодовников) Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Солодовников Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Марфа Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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