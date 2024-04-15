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Гилев Федор Галактионович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гилев Галактион Кириллович

Мать: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гилев Денис Федорович

Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гилев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аграфена Федоровна

Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Арина Федоровна

Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гилев Архип Федорович

Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гилев Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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