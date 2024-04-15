Гилев Федор Галактионович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аграфена Федоровна
Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Арина Федоровна
Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно