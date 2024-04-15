Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аграфена Федоровна
Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Арина Федоровна
Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно