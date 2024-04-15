Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева Татьяна Павловна Или Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гилев Денис Федорович

Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гилев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аграфена Федоровна

Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Арина Федоровна

Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гилев Архип Федорович

Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гилев Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Гилев Федор Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Федор Галактионович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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