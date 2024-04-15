Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Овчинников Федул Савельевич
Отец ребёнка: Овчинников Савелий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гилев Михаил Галактионович
Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гилев Федор Галактионович
Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гилев Прокопий Галактионович
Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Маланья Галактионовна
Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елена Галактионовна
Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно