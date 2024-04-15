Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Овчинников Федул Савельевич

Отец ребёнка: Овчинников Савелий

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гилев Михаил Галактионович

Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гилев Федор Галактионович

Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гилев Прокопий Галактионович

Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Маланья Галактионовна

Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елена Галактионовна

Отец ребёнка: Гилев Галактион Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Галактион Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close