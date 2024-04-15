Гилев Галактион Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилев Галактион Кириллович

Гилев Галактион Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Гилев Кирило Сидорович

Мать: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гилев Михаил Галактионович

Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гилев Федор Галактионович

Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гилев Прокопий Галактионович

Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Маланья Галактионовна

Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елена Галактионовна

Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1836
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close