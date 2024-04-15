Гилев Галактион Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Гилев Кирило Сидорович
Место жительства
С 1803
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гилев Михаил Галактионович
Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гилев Федор Галактионович
Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гилев Прокопий Галактионович
Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Маланья Галактионовна
Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елена Галактионовна
Мать ребёнка: Гилева \\ Овчинникова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1836