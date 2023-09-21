Гилев Кирило Федорович или Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1840
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Гилев Сидор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гилев Галактион Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1803
Из Ишимского округа Камышенской волости
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840