Гилев Кирило Федорович или Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Кирило Федорович или Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Гилев Сидор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Гилев Галактион Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гилев Антип Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1840
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