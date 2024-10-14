Степан Тимофеевич 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степан Тимофеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана

Мать: Евдокия Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сидор Степанович

Мать ребёнка: Ирина Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Ирина Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Максим Степанович мама Ирина дед Тимофей

Мать ребёнка: Ирина Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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