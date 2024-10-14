Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сидор Степанович
Мать ребёнка: Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Максим Степанович мама Ирина дед Тимофей
Мать ребёнка: Ирина Трофимовна
Смерть
Неизвестно