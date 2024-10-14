Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Неонила Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно