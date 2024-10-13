Евдокия Степановна 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Степановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Неонила Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766

Сын: Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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