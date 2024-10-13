Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Неонила Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриевич Отец Михаила Степана
Смерть
Неизвестно