Ирина Трофимовна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Трофимовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сидор Степанович

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Максим Степанович мама Ирина дед Тимофей

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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