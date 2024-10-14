Ирина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сидор Степанович
Отец ребёнка: Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Максим Степанович мама Ирина дед Тимофей
Отец ребёнка: Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно