Мохненко Павел Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохненко Павел Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1913 г.р.
1914 г.р.
Около 1917 г.р.
1917 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мохненко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Мохненко Иван Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мохненко Николай

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Мохненко Григорий

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мохненко Семен

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Рождение ребёнка
23.03.1921

Сын: Мохненко Василий Павлович

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохненко Наталья

Смерть
1954
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