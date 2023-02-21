Мохненко (Глущенко) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохненко (Глущенко) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Глущенко Афанасий

Мать: Глущенко Варвара

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Мохненко Иван Павлович

Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мохненко Николай

Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Мохненко Григорий

Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мохненко Семен

Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
23.03.1921

Сын: Мохненко Василий Павлович

Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич

Смерть
1940
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