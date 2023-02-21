Мохненко (Глущенко) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1940
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Глущенко Афанасий
Мать: Глущенко Варвара
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мохненко Николай
Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Мохненко Григорий
Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мохненко Семен
Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
23.03.1921
Сын: Мохненко Василий Павлович
Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мохненко Павел Кузьмич
Смерть
1940