город Николаевка — Familio

Николаевка

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
2018Николаевка, слоб. каз.при протоке Красный Яр.57552909691020Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Рай-Александровская волость
418. Николаевка, село бывшее государственное, дворов 250, жителей 1466, церковь православная, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5312Миколаївкамістоцентр міської ради, місто районного підпорядкуванняміська рада Слов'янська, міська рада Миколаївська

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