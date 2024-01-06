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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2018Николаевка, слоб. каз.при протоке Красный Яр.57552909691020Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
418. Николаевка, село бывшее государственное, дворов 250, жителей 1466, церковь православная, школа
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5312Миколаївкамістоцентр міської ради, місто районного підпорядкуванняміська рада Слов'янська, міська рада Миколаївська