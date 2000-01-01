Мохненко Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохненко Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Мохненко Павел Кузьмич

Мать: Мохненко Наталья

Смерть
1935
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