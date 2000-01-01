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Мохненко Семен
Мохненко Семен
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1935
Пол
Мужской
Отец
Мохненко Павел Кузьмич
1884 г.р.
Мать
Мохненко (Глущенко) Наталья
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Мохненко Павел Кузьмич
Мать:
Мохненко Наталья
Смерть
1935
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