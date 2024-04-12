Чевалков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
20.07.1860
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.09.1862
Дочь: Чевалкова Васса Михайловна
Мать ребёнка: Чевалкова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
20.01.1871
Дочь умершего рядового солдата Бийского инвалидной команды Василия Антонова Кучина
Рождение ребёнка
13.11.1872
Мать ребёнка: Чевалкова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1880
Сын: Чевалков Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Чевалкова Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно