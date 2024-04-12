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Чевалков Михаил Александрович

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Чевалков Александр Федорович

Мать: Чевалкова Прасковья Михайловна/Ивановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
20.07.1860

Жена: Чевалкова Авдотья Ивановна

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.09.1862

Дочь: Чевалкова Васса Михайловна

Мать ребёнка: Чевалкова Авдотья Ивановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
20.01.1871

Жена: Чевалкова Ирина Васильевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Дочь умершего рядового солдата Бийского инвалидной команды Василия Антонова Кучина
Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Чевалков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чевалкова Ирина Васильевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.10.1880

Сын: Чевалков Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Чевалкова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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