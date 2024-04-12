Чевалкова (Суслонова) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиДо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
20.07.1860
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.09.1862
Дочь: Чевалкова Васса Михайловна
Отец ребёнка: Чевалков Михаил Александрович
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
До 1867