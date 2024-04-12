Чевалкова (Суслонова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевалкова (Суслонова) Авдотья Ивановна

Чевалкова (Суслонова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.07.1860

Муж: Чевалков Михаил Александрович

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.09.1862

Дочь: Чевалкова Васса Михайловна

Отец ребёнка: Чевалков Михаил Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
До 1867
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close