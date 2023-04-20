Чевалкова (Кучина) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1871
Дочь умершего рядового солдата Бийского инвалидной команды Василия Антонова Кучина
Рождение ребёнка
13.11.1872
Отец ребёнка: Чевалков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
27.10.1880
Сын: Чевалков Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Чевалков Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно