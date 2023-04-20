Чевалкова (Кучина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевалкова (Кучина) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1871

Муж: Чевалков Михаил Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Дочь умершего рядового солдата Бийского инвалидной команды Василия Антонова Кучина
Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Чевалков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чевалков Михаил Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.10.1880

Сын: Чевалков Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Чевалков Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно