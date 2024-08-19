Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1809 ст.
Дата смерти07.12.1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1809 ст.
Бракосочетание
07.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Отец ребёнка: Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.
Дочь: Кононова-Гурьянова-Афанасьева (Александрова) Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович
Смерть
07.12.1834 ст.