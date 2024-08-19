Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.07.1809 ст.

Дата смерти

07.12.1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1809 ст.

Отец: Ларионов (Стефанов) Иван Тимофеевич

Мать: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1827 ст.

Муж: Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.

Дочь: Кононова-Гурьянова-Афанасьева (Александрова) Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.12.1834 ст.
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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