Ларионов (Стефанов) Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна
Сын: Стефанов-Ларионов (Тимофеев) Василий Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна