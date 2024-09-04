Ларионов (Стефанов) Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов (Стефанов) Иван Тимофеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

1782 г.р.
1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1784 ст.

Отец: Ларионов Тимофей Стефанович

Мать: (Алексеева) Фекла Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.10.1803 ст.

Жена: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1807 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1809 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1811 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1812 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1817 ст.

Сын: Стефанов-Ларионов (Тимофеев) Петр Иванович

Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1819 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова (Иванова) Марина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.07.1821 ст.

Жена: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1822 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1826 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Стефанов-Ларионов (Тимофеев) Василий Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1829 ст.

Сын: Олтонин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1830 ст.

Дочь: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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