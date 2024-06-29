Ларионов Тимофей Стефанович
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Бракосочетание
04.02.1779 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1780 ст.
Сын: Ларионов (Стефанов) Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: (Алексеева) Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1784 ст.
Сын: Ларионов (Стефанов) Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: (Алексеева) Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1792 ст.
Дочь: Ларионова (Стефанова) Стефанида Тимофеевна
Мать ребёнка: (Алексеева) Фекла Алексеевна
Смерть
Неизвестно