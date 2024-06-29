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Ларионов Тимофей Стефанович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Ларионов Стефан Ларионович

Мать: (Ермолаева) Анна Ермолаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1779 ст.

Жена: (Алексеева) Фекла Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1780 ст.

Сын: Ларионов (Стефанов) Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: (Алексеева) Фекла Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1784 ст.

Сын: Ларионов (Стефанов) Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: (Алексеева) Фекла Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1792 ст.

Дочь: Ларионова (Стефанова) Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: (Алексеева) Фекла Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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