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Ларионов Стефан Ларионович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ермолаева) Анна Ермолаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ларионов Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Ларионова Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Ларионова Наталья Стефановна

Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Ларионов Иларион Стефанович

Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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