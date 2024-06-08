Ларионов Стефан Ларионович
Место рождения
Дата рождения1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Ларионов Тимофей Стефанович
Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Ларионова Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Ларионова Наталья Стефановна
Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Ларионов Иларион Стефанович
Мать ребёнка: (Ермолаева) Анна Ермолаевна
Смерть
Неизвестно