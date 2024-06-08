(Ермолаева) Анна Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Ларионов Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Ларионова Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Ларионова Наталья Стефановна
Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Ларионов Иларион Стефанович
Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович
Смерть
Неизвестно