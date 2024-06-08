(Ермолаева) Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ермолаева) Анна Ермолаевна

(Ермолаева) Анна Ермолаевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Стефан Ларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ларионов Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Ларионова Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Ларионова Наталья Стефановна

Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Ларионов Иларион Стефанович

Отец ребёнка: Ларионов Стефан Ларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.