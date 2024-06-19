Ларионова Пелагея Стефановна
Место рождения
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Бракосочетание
04.11.1788 ст.
Рождение ребёнка
04.03.1792 ст.
Сын: Федотов-Якимов (Моисеев) Софрон Петрович
Отец ребёнка: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
05.02.1794 ст.
Дочь: Федотова-Якимова (Моисеева) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич
Рождение ребёнка
17.03.1797 ст.
Сын: Федотов-Якимов (Моисеев) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич
Смерть
Неизвестно