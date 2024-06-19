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Ларионова Пелагея Стефановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: Ларионов Стефан Ларионович

Мать: (Ермолаева) Анна Ермолаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1788 ст.

Муж: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1792 ст.

Сын: Федотов-Якимов (Моисеев) Софрон Петрович

Отец ребёнка: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1794 ст.

Дочь: Федотова-Якимова (Моисеева) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1797 ст.

Сын: Федотов-Якимов (Моисеев) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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