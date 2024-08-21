Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Евфросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.09.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1826 ст.
Бракосочетание
08.02.1843 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1845 ст.
Сын: Иванов-Лукоянов (Сергеев) Киприян Иванович
Отец ребёнка: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич
Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.
Дочь: Иванова-Лукоянова (Сергеева) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1852 ст.
Смерть
Неизвестно