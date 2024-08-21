Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.09.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1826 ст.

Отец: Ларионов (Стефанов) Иван Тимофеевич

Мать: Тимофеева-Иванова (Петрова) Матрона Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1843 ст.

Муж: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1845 ст.

Сын: Иванов-Лукоянов (Сергеев) Киприян Иванович

Отец ребёнка: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.

Дочь: Иванова-Лукоянова (Сергеева) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1852 ст.

Сын: Иванов-Лукоянов (Сергеев) Уар Иванович

Отец ребёнка: Лукоянов (Иванов) Иоанн (Иван) Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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