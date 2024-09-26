Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Отец: Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович
Дочь: Александрова-Конаева (Петрова) Ксения Спиридоновна
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Дочь: Александрова (Петрова) Дарья Спиридоновна
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Сын: Александров-Конаев (Петров) Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Сын: Александров (Петров) Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Сын: Александрова-Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Петров) Трофим Спиридонович
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Сын: Александров (Петров) Иаков(Яков) Спиридонович
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Сын: Александров (Петров) Иоанн(Иван) Спиридонович
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Лазарь Спиридонович
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Конаева (Петрова) Дарья Спиридоновна
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна
Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Молькова (Петрова) Фекла Спиридоновна
Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна