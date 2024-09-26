Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Александров) Спиридон Петрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Кононов) Петр Александрович

Мать: Стефанова-Ларионова (Тимофеева) Марфа Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1847 ст.

Жена: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1848 ст.

Сын: Александров (Петров) Исай Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1851 ст.

Дочь: Александрова-Конаева (Петрова) Ксения Спиридоновна

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1852 ст.

Дочь: Александрова (Петрова) Дарья Спиридоновна

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1853 ст.

Сын: Александров-Конаев (Петров) Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1856 ст.

Сын: Александров (Петров) Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1857 ст.

Сын: Александрова-Кононов-Гурьянов-Афанасьев-Конаев (Петров) Трофим Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1858 ст.

Сын: Александров (Петров) Иаков(Яков) Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1859 ст.

Сын: Александров (Петров) Иоанн(Иван) Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1860 ст.

Сын: Александров (Петров) Илья Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1861 ст.

Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Лазарь Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1864 ст.

Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Конаева (Петрова) Дарья Спиридоновна

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1866 ст.

Сын: Александров-Кононов-Гурьянов-Мольков (Петров) Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1872 ст.

Дочь: Александрова-Кононова-Гурьянова-Молькова (Петрова) Фекла Спиридоновна

Мать ребёнка: Стефанова (Петрова) Екатерина Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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